«ريمونتادا» حزماوية تقهر النجمة

قلب فريق الحزم الأول لكرة القدم تأخره 0ـ2 إلى انتصار 3ـ2 أمام النجمة في غضون دقيقتين خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وتقدم النجمة بثنائية في الشوط الأول بواسطة السلوفيني ديفيد تيجانيتش عند الدقيقة «8»، وراكان الطليحي «43».

فيما بدأت «ريمونتادا» الحزم بعد هدف من الجزائري أمير سعيود «58» قبل أن يضع اللاعب ذاته الهدف الثاني «90+6»، وبصم على الثالث بعدها بدقيقتين يوسف المزيريب، ليمنح فريقه الثلاث نقاط.

ورفع الحزم إلى 16 نقطة من أربعة انتصارات ومثلها تعادلات، مقابل ست هزائم، فيما بقي النجمة دون أي انتصار في الدوري محققًا نقطتين من تعادلين بينما خسر 12.

ويلاقي الحزم نظيره القادسية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، الأحد المقبل، فيما يواجه النجمة منافسه الفتح، الجمعة المقبل.