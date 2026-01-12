الثلاثاء.. «كاف» يسحب قرعة تمهيدي تصفيات الأمم

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن نظام قرعة التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من كأس الأمم 2027 التي ستنظم في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وستسحب في الرباط العاصمة المغربية، الثلاثاء.

وأوضح بيان لـ«كاف»، الإثنين، أن الدور التمهيدي سيتنافس به 12 منتخبًا الأقل تصنيفًا في النشرة الأخيرة الصادر عن الاتحاد الدولي، بينما تأهلت 42 أخرى مباشرة إلى دور المجموعات.

وأضاف البيان أن المنتخبات الـ12 بالترتيب، وفقًا للتصنيف، هي: ليسوتو، وبوروندي، وإثيوبيا، وإسواتيني، وجنوب السودان، وموريشيوس، وتشاد، وساو تومي وبرينسيبي، وجيبوتي، والصومال، والسيشل، وإريتريا.

ونوه إلى أنه سيتم تقسيم تلك المنتخبات في الدور التمهيدي على وعاءين، حيث ستواجه الستة الأعلى تصنيفًا في الوعاء الأول نظيراتها الأقل منها في الوعاء الثاني، على أن تلعب مباراة الذهاب لكل مواجهة على أرض المنتخب الأقل تصنيفًا.

وسيلتقي أول منتخب يتم سحبه من الوعاء الأول مع الأول من الوعاء الثاني، مع تكرار الإجراء نفسه إلى غاية تحديد المواجهات الست.

وبانتهاء منافسات الدور التمهيدي من التصفيات ستتأهل ستة منتخبات للانضمام إلى المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفًا في قرعة مباريات دور المجموعات من تصفيات كأس أمم إفريقيا، لتشكل 48 منتخبًا تقسم إلى 12 مجموعة بواقع أربع منتخبات في كل مجموعة يتأهل منها الأول والثاني للنهائيات.