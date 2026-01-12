بعد المشادة مع فينيسوس.. سيميوني: أخطأت وتصرفي غير لائق

اعتذر الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، للبرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، الإثنين، بعد مشادة كلامية بينهما في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسبانية في جدة.

ونشبت مشادة كلامية بين الاثنين خلال خسارة أتلتيكو أمام جاره اللدود 1ـ2، الخميس، عندما كان المهاجم البرازيلي يهم بالخروج من الملعب إثر استبداله.

كما اعتذر سيميوني لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعدما بدا وكأنه يقول لفينيسيوس أن الرئيس سيعمد إلى طرده من النادي.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي قبل مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، الثلاثاء: «أودّ أن أعتذر لفلورنتينو وفينيسيوس عمّا حدث.. لم يكن من الصواب أن أضع نفسي في ذلك الموقف، وأقرّ بأني لم أتصرف على النحو الأمثل».

وتابع: «وبغض النظر عن ذلك، فقد تأهل الفريق الذي استحق الفوز، فقد استحقوه بجدارة».

وخسر ريال النهائي أمام غريمه التقليدي برشلونة 2ـ3، الأحد.

وينتهي عقد الجناح البرازيلي في يونيو 2027، ولم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي الملكي.