بعد خسارة السوبر.. الريال يقيل ألونسو ويعين أربيلوا

أقال نادي ريال الإسباني تشابي ألونسو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الإثنين، بعد يوم من الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر بجدة «2ـ3»، وعيّن ألفارو أربيلوا لاعبه السابق، خلفًا له.



وأوضح بيان للنادي أنه جرى إنهاء العلاقة مع ألونسو بالتراضي، لكنه سيظل يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد باعتباره أحد أساطيره، وجسّد قيمه على الدوام.

وقدم النادي شكره لألونسو الذي تولي المهمة بداية الموسم الجاري، ولطاقمه الفني طوال فترة عملهم.

ومنذ تعيينه، بعد رحلة ناجحة مع بايرن ليفركوزن الألماني قاده فيها للقب الدوري للمرة الأولى، خاض ألونسو مع الريال 34 مباراة في كل المسابقات فاز في 24 وخسر 6 وتعادل في 4.

ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بفارق أربع نقاط خلف برشلونة.

أما أربيلوا، المدافع الذي دافع عن قميص الريال بين 2009 و2016، في 238 مباراة رسمية، فتولى تدريب الفريق الثاني «كاستيا» منذ يونيو 2025، بعد فترة في أكاديمية الشباب منذ 2020.

ولم يحدد البيان الفترة الزمنية التي سيقود فيها أربيلوا الفريق.