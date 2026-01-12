الوحدة والجندل يكتفيان بالتعادل

فرض فريق الجندل الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 أمام مضيفه الوحدة، الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، لحساب الجولة الـ 16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

دخل الفريقان المباراة بحثًا عن استعادة الانتصارات، بعد خسارة الوحدة مواجهة الجولة الماضية 1ـ2 أمام العروبة، وتعادل الجندل 1ـ1 أمام الطائي.

لم يشهد الشوط الأول أحداثًا مهمة، إذ تبادل الفريقان الهجمات دون فعالية حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي.

وفي الحصة الثانية فاجأ الجندل مضيفه بالهدف الأول في الدقيقة 52 عن طريق حسن أبو شاهين لاعب الوسط، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تبادل للكرات مع زملائه.

وبعد مرور 14 دقيقة أدرك الوحدة التعادل بواسطة المدافع البديل عبد العزيز مجرشي بعد أن تهيأت الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء.

وحاول كلا الفريقين تعزيز النتيجة لكن لم يكتب النجاح للفرص التي تهيأت لتنتهي المباراة بالتعادل 1ـ1، وبذلك يرفع الوحدة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ 11، مقابل 17 نقطة للجندل الـ 12.