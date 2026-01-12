أخضر 23 يخسر ويودّع آسيا

ودّع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم بطولة كأس آسيا، التي تنظم في مدينتي الرياض وجدة، بعد خسارته 0ـ1 أمام نظيره الفيتنامي، في ثالث مبارياته ضمن دور المجموعات، الإثنين.



وكان الأخضر الأولمبي خسر الجولة الماضية أمام نظيره الأردني، الذي كسب نظيره القرغيزي 2ـ3 في التوقيت ذاته لمواجهة الأخضر والفيتنامي.

ولم يُجدِ استحواذ الأخضر على مجريات المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، الذي بلغ 61 في المئة، إذ كانت الأفضلية في النتيجة لنظيره الفيتنامي، الذي سجل له دنيه نوجين هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الأخضر الأولمبي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما تأهلت فيتنام متصدرة المجموعة الأولى بتسع نقاط، وعبرت الأردن ثانية بست نقاط، ورافق قرغيزستان الأخضر بعدما احتل المركز الرابع بلا رصيد.

وكان أخضر 23 حقق فوزًا وحيدًا على قرغيزستان بهدف دون رد في الجولة الأولى من البطولة.