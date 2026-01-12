سالم يسجل الجزائية 20 وينهي غياب 10 أشهر

سجّل سالم الدوسري، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، في شباك النصر، الإثنين، هدفه الـ 20 من ركلات الجزاء، والأول منها منذ 10 أشهر.

وانبرى الدوسري لركلة جزاء حصل عليها زميله البرازيلي مالكوم فيليبي، وأسكنها شباك نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، في الدقيقة 57 من موقعة ديربي الرياض ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وطبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، نفذ قائد الهلال 30 ركلة جزاء طوال مسيرته، أهدر 10 منها، بينما سجّل البقية، وأحدثها أمام النصر.

وأضاع سالم آخر ركلة سددها قبل الديربي، في مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي، 10 يونيو الماضي، لحساب تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسدد آخر جزائية ناجحة قبل النزال العاصمي في 11 مارس 2025، خلال مباراة الهلال مع باختاكور طشقند الأوزبكي، ضمن منافسات النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتتوزع أهدافه من ركلات جزاء بواقع 15 من أصل 19 سددها مع الهلال، و5 من أصل 11 نفذها بقميص المنتخب السعودي.