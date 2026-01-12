برشلونة.. كانسيلو يجتاز الكشف الطبي

أعلن نادي برشلونة، الإثنين، اجتياز البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن، الكشف الطبي تمهيدًا لضمه لفريقه الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من الهلال السعودي.

وقال النادي ⁠في بيان: «‌اجتاز الظهير البرتغالي، ولا يزال لاعبًا في الهلال السعودي، الفحوصات الطبية والبدنية اللازمة في مستشفى برشلونة، على أن يتم توقيع ⁠العقد الذي سيجعله لاعبًا ‌في برشلونة الثلاثاء».

وانضم كانسيلو «31 عامًا» إلى الهلال السعودي بعقد لمدة ثلاثة أعوام في ⁠2024 قادمًا من مانشستر سيتي بعد انتهاء إعارته لموسم واحد في برشلونة.