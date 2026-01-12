الهلال رابعًا أمام رونالدو

بات فريق الهلال الأول لكرة القدم رابع أكثر الفرق السعودية استقبالًا لأهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد النصر.

وتساوى الهلال مع الاتحاد والفيحاء وضمك والأخدود، بعدما أحرز رونالدو، خلال ديربي الرياض، مساء الإثنين، سادس أهدافه في المرمى الأزرق.

وانتهى الديربي، على ملعب المملكة أرينا، بفوز «الأزرق» 2ـ1، بعد تقدّم منافسه بهدف.

وسجّل «الدون» هدفين في المرمى ذاته خلال نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وهدفًا في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، وهدفين آخرين على صعيد دوري روشن، الذي شهِد الهدف السادس خلال قمة الجولة الـ 15 من النسخة الجارية.

وأحرز النجم البرتغالي سبعة أهداف ضد كلٍ من الخليج والشباب، وثمانية في مرمى فريق الفتح، فيما يظل الوحدة أكثر فريقٍ سعودي تلقّى أهدافًا منه، بواقع 10.

ويمثل رونالدو «40 عامًا» النصر منذ يناير 2023، بعد رحلة تألّق طويلة، لأكثر من عقدين من الزمن على الصعيد الأوروبي، مثّل خلالها ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي على فترتين، وريال مدريد الإسباني، وسبورتينج البرتغالي.

وأمام الهلال، الغريم التقليدي لفريقه، لعِب النجم الكبير 10 مباريات، في مختلف المسابقات.