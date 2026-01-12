أمام الأزرق.. العقيدي يعرف طريق الأحمر

تلقّى نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، أول بطاقة حمراء في مسيرته، الإثنين أمام الهلال، ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وأشهر الفرنسي فرانسوا ليتكسير، حكم ديربي الرياض، ورقة حمراء مباشرة للحارس الدولي، في الدقيقة 60، بعدما راجع شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

وحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني الكروي العالمي، لم يسبق للعقيدي التعرُّض لطردٍ طوال مشواره مع الفرق أو المنتخب الأول.

ويمثِّل الحارس صاحب الـ 25 عامًا فريقه منذ موسم 2021ـ 2022، وأعاره ناديه إلى الطائي خلال النصف الثاني من موسم تصعيده، والفتح خلال النصف ذاته من الموسم الماضي.

ووقع احتكاكٌ بين العقيدي والبرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، بعد محاولة الأخير أخذ الكرة من داخل المرمى «الأصفر» بعد هدفٍ للفريق الأزرق.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لكلٍ منهما، لكنه ألغى بطاقة العقيدي وأشهر حمراء بدلًا منها بعد مراجعته شاشة التقنية.

أمام ذلك، اضطر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، إلى سحب لاعبه البرازيلي أنجيلو جابرييل والدفع بالحارس الشاب مبارك البوعينين، الذي استقبل هدفين، لينتهي الديربي بفوز فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي 3ـ1.