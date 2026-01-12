الهلال يستلهم عودة 2017 ويقلبها على النصر

استطاع فريق الهلال الأول لكرة القدم، وللمرة الأولى منذ 9 أعوام في دوري المحترفين، قلب تأخره أمام النصر إلى فوز، متغلبًا على «الأصفر» 3ـ1، مساء الإثنين، في ديربي الرياض على ملعب «المملكة أرينا»، معقل «الأزرق»، ضمن الجولة الـ 15 من «روشن».

وتقدم النصر، الطرف الزائر، أولًا بهدف سجّله قائده ومهاجمه البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42، مستغلًا تمريرة زميله الفرنسي كينجسلي كومان، الجناح الأيمن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نصراوي لم يستطع الفريق الحفاظ عليه بعد العودة من استراحة الـ 15 دقيقة.

وبدأ أصحاب الضيافة «مشروع العودة» عبر ركلة جزاء حصل عليها الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي بعد تدخل من الفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، ونفذها بنجاح القائد سالم الدوسري في الدقيقة 57.

وأثناء محاولة البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، تناول الكرة من داخل المرمى لاستئناف اللعب سريعًا بعد الجزائية، تعرَّض له نواف العقيدي، حارس النصر، ليطرده الحكم ببطاقة حمراء مباشرة عقب مراجعة ما حدث عبر شاشة تقنية VAR.

ومع إكمال النصر المباراة منقوصًا، استطاع الهلال تسجيل هدفين آخرين أولهما عن طريق البديل محمد كنو، لاعب الوسط، في الدقيقة 81.

وأحرز نيفيش الهدف الآخر في ثاني دقائق الوقت البديل من ركلة جزاء حصل عليها سالم الدوسري نتيجة تدخل من علي الحسن، لاعب وسط النصر.

وولج الهدفان شباك مبارك البوعينين، حارس النصر الذي دخل بدلًا من زميله البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب وسط الفريق، بعد طرد العقيدي.

وتعود آخر مباراة بدّل فيها الهلال تأخره إلى فوز أمام النصر ضمن بطولة الدوري إلى 26 أكتوبر 2017، عندما تقدم «الأصفر» أولًا بهدف لمحمد السهلاوي، ثمّ رد «الأزرق» بثنائية لسالم الدوسري والبرازيلي كارلوس إدواردو.

وبعد ذلك اللقاء، لم تتكرر هذه العودة الهلالية على مدى 15 مباراة ديربي ضمن بطولة الدوري، حتى جددها الفريق على أرض «المملكة أرينا».

ومدّد الأزرق سلسلة انتصاراته في النسخة الجارية من «روشن» للمباراة الـ 11 على التوالي، متفاديًا إهدار أي نقطة منذ تعادليه مع القادسية والأهلي لحساب الجولتين الثانية والثالثة.

أمّا النصر فتعثر للمباراة الرابعة على التوالي، متلقيًا هزيمة جديدة بعد خسارتين أمام القادسية والأهلي سبقهما تعادل مع الاتفاق.

وابتعد الهلال في صدارة الدوري بوصوله إلى النقطة 38، موسعًا الفارق مع النصر الذي توقف رصيده عند 31 نقطة.