الخليج يوقف الاتفاق بسيناريو 2023

قلب فريق الخليج الأول لكرة القدم تأخره أمام مضيفه الاتفاق إلى انتصار 2ـ1، على ملعب «إيجو» في الدمام ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، الإثنين.

وتعد المرة الثانية التي يحقق فيها الخليج الانتصار على الاتفاق خلال مواجهتهما في دوري المحترفين، مقابل 6 انتصارات لـ«النواخذة» وتعادل وحيد.

وبهذه النتيجة كرر الخليج سيناريو موسم 2022-2023 عندما فاز على الاتفاق في الجولة الـ25 بالنتيجة ذاتها.

ورفع الخليج رصيده إلى 21 نقطة وقفز إلى المركز الثامن بعدما حقق انتصاره السابع، بينما بقي الاتفاق عند 22 نقطة في المركز السابع عقب تلقيه الخسارة الرابعة في الموسم الجاري بعد انتصارين متتاليين.

فاجأ الاتفاق ضيفه الخليج بهدف مبكر بعد دقيقة واحدة فقط من صافرة البداية عن طريق الفرنسي موسى ديمبيلي، قبل أن يتمكن الضيوف من إدراك التعادل بواسطة اليوناني كوستاس فورتونيس عند الدقيقة 46 من ركلة جزاء .

وقبل 4 دقائق من صافرة النهاية تمكن الخليج من التقدم بهدف عكسي أحرزه الإسكتلندي جاك هنري مدافع الاتفاق بالخطأ في مرماه .

ويستقبل الخليج نظيره الاخدود الجمعة المقبل، بينما يحل الاتفاق ضيفًا على الاتحاد في اليوم ذاته لحساب الجولة المقبلة من الدوري.