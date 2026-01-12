جيسوس: كنا الأفضل.. والطرد غير مستحق

عارض البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، قرار طرد حارسه نواف العقيدي خلال مواجهة ديربي الرياض مع الهلال، التي كسِبها الغريم التقليدي 3ـ1، مساء الإثنين على ملعبه «المملكة أرينا» في قمة الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وصرّح جيسوس خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة: «كان ديربيًا ممتازًا، وحينما كنّا 11 ضد 11 كان النصر الأفضل وكان فائزًا، لكن بعد البطاقة الحمراء لنواف تغيرت الأمور، زاد الطرد الأمور صعوبة».

وعن تقييمه للحالة، التي تسببت في إقصاء الحارس، قال: «بعد مشاهدة اللقطة، أرى أنه لم يكن هناك داعٍ لإشهار البطاقة الحمراء»، مشيرًا إلى فقدان فريقه السيطرة بعد النقص العددي.

ورأى البرتغالي أن فريقه تعرض خلال الديربي إلى اختلال للتوازن الذهني، لكنه جدد الثقة في لاعبيه. وقال: «النصر نادٍ كبير يبحث عن التتويجات، وهذه المباريات تتطلب جاهزية ذهنية كبيرة.. بعض اللاعبين يحدث عندهم عدم توازن ذهني، ثقتنا كبيرة في اللاعبين لإكمال المسيرة».

وحول وضعية مركز حراسة المرمى، صرّح: «ليس من السهل إصلاح الوضع الحالي في المركز، وضعية بينتو تجعله يبحث عن اللعب أساسيًا في مكان آخر، لكن علينا البحث عن حلول».

وأشار جيسوس إلى المنافس قائلًا: «الهلال يمتلك خبرةً ولاعبين مخضرمين، أعرفه جيدًا، عملت معه لعامين، هذا الفريق يعرف كيف يخرج من حالات الضغط»، فيما ذكر أن «النصر لم يحافظ على هدوئه للخروج بالفوز»، متابعًا: «فاز الفريق في 10 مباريات، وأصبحت لدينا مشكلات بعد رحيل ماني وإصابة سيماكان، المباريات الأخيرة هبط فيها مستوى الفريق». وفرَّق المدرب بين الخطأين الفني والانضباطي، مُوضِّحًا: «حينما يرتكب اللاعب خطأ فنيًا فأنا أتقبله، ولكن حينما يرتكب خطأ انضباطيًا فلا أتقبله.. لكن بعد مشاهدتي اللقطة، أقول إنها لا تتطلب بطاقة حمراء».