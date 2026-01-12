جنوى يكتسح كالياري بثلاثية

عاد فريق جنوى الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بالفوز 3ـ0 على ضيفه كالياري، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري.

وأنهى جنوى الشوط الأول متقدمًا بهدف مبكر سجَّله لورينزو كولومبو بعد مرور سبع دقائق. وفي الشوط الثاني، أضاف مورتن فريندروب وليو أوستيجارد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين «75 و78»، ليحقق الفريق فوزه الأول في آخر خمس جولات بعد خسارتين وتعادلين، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ 15.

أما كالياري فتراجع إلى المركز الـ 16 برصيد 19 نقطة أيضًا، متخلفًا بفارق الأهداف عن جنوى، وذلك بعدما تلقى خسارته التاسعة في مشواره بالدوري.

وسيلعب جنوى في الجولة المقبلة خارج ملعبه عندما يحل ضيفًا على بارما، الأحد، وقبلها بيوم يستقبل كالياري ضيفه يوفنتوس.