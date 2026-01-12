قبل هامبورج.. شيك يعزز تشكيلة ليفركوزن

يسعى فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم لتجاوز صدمة الخسارة القاسية السبت الماضي 1ـ4 أمام شتوتجارت في الدوري، عندما يواجه هامبورج الثلاثاء، آملًا في مشاركة المهاجم باتريك شيك.

ويسافر ليفركوزن إلى هامبورج ساعيًا إلى التعويض، وسط تأكيدات من منافسه بإجراء اللقاء في موعده رغم تساقط الثلوج بكثافة في شمال ألمانيا، والذي أدى لتأجيل مباراتين في الجولة الماضية.

وقال كاسبر هيولماند، مدرب الفريق في مؤتمر صحافي الإثنين: «من الجيد أن نلعب مجددًا مباشرة، لكن يبقى الأهم أن نقدم أداءً أفضل مما ظهرنا عليه في مباراة السبت، ونأمل أن يكون شيك جاهزًا لهذه المباراة بعد مشاركته مجددًا في التدريبات».

وغاب المهاجم التشيكي الدولي، الذي يبقى أيضًا هدّاف ليفركوزن بتسجيله 6 أهداف في بطولة الدوري عن مباراة السبت الماضي بسبب إصابة عضلية داهمته في اللحظات الأخيرة.

ولم يقدم الجناح مارتن تيرييه، الذي شارك مكان شيك في التشكيلة الأساسية، البصمة المطلوبة منه كمهاجم صريح.

ويستعد إدموند تابسوبا للعودة مجددًا لليفركوزن أمام هامبورج بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا، بعدما خرج من دور الـ 16.

في المقابل سيغيب الثنائي الجزائري إبراهيما مازا والكاميروني كريستيان كوفان عن صفوف الفريق لعدم عودتهما إلى ألمانيا بعد خروج المنتخبين من دور الثمانية في البطولة الإفريقية المنظمة حاليًا في المغرب.

ويحتل ليفركوزن المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق 15 عن بايرن ميونيخ متصدر جدول الترتيب، مقابل المركز الـ 13 لهامبورج بـ 16.