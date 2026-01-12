إنزاجي: هزمتهم بـ 6 محليين

أقرَّ الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بمعاناة «الأزرق» لتحقيق الفوز على النصر، الإثنين، في ديربي الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، كاشفًا عن اتخاذه قرارات فنية خصيصًا لهذا اللقاء بغرض إبطال قدرات المنافس دون الانشغال بغلبة الطابع المحلي على التشكيل.

وفي مؤتمر صحافي بعد الفوز 3ـ1 قال: «كانت مباراة جيدة للغاية، الجمهور استمتع بها في رأيي، استقبلنا هدفًا، لكننا ظللنا في اللقاء، وأشكر جميع اللاعبين وكل من حضر لدعمنا».

وشرح دوافعه لاختيار التشكيلة بالقول: «الهلال يملك قائمة كبيرة، ولي أحقية اختيار التشكيلة المناسبة. حرصت على الزج باللاعبين الأجهز والذين يمتلكون الطاقة المطلوبة لخوض اللقاء، واستطعنا تقديم أداء جيد للغاية، وأحيي اللاعبين على 19 انتصارًا متتاليًا».

وأضاف: «الفوز جاء بمعاناة، لكننا قدمنا مباراة قوية ضد منافس قوي، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل واستطعنا حسمها خلاله».

وذكر مثنيًا على تحركات إدارة النادي في سوق الانتقالات الحالية: «الإدارة كانت رائعة في القرارات التي اتخذتها لتدعيم الفريق، احتجنا في هذا الوقت لبعض الإضافات، وتعاقدنا مع بابلو ماري وسلطان مندش، والأول يستطيع مساعدتنا حتى عودة خاليدو كوليبالي من أمم إفريقيا».

وتابع: «بعد عودة كوليبالي سيكون لماري دور في بطولة النخبة، فالهلال فريق كبير ولديه أهداف متعددة، لذا يجب تدعيمه، وبابلو ومندش يفيان بمتطلباتنا».

وتحدث عن سلسلة الانتصارات المستمرة لـ 19 مباراة على التوالي في كل البطولات قائلًا: «هذه الانتصارات جاءت بسبب عقلية اللاعبين، هذا ما أقوله دائمًا، فهم يعطون من قلوبهم في التمارين والمباريات، كما لدينا ما يمكننا من إجراء عملية التدوير، وهذا يساعدنا على تحقيق الانتصارات المتوالية، ويجب علينا الاستمرار بهذا المنوال لأطول وقت ممكن».

وبرر إشراك الظهير متعب الحربي في مركز قلب الدفاع على الرغم من وجود التركي يوسف أكتشيشيك بالقول: «يوسف لاعب ممتاز وصغير السن، ويعطينا مؤشرات إيجابية، لكن متعب حل جيد لنا لوجود كومان وفيليش لدى النصر، وهما لاعبان سريعان، لذا توجب علينا إشراك لاعبين يمتلكون عنصر السرعة أيضًا مثل ناصر ومتعب لمجابهتهما».

وأردف: «عندما بدأت المباراة، كان هناك ستة لاعبين محليين في تشكيلتنا، ومع ذلك شعرت بالارتياح لأنهم قادرين على مساعدتنا، فجميع عناصر الفريق قادرة على تقديم الإضافة لنا».

وابتعد الهلال في صدارة الدوري بوصوله إلى النقطة 38، موسعًا الفارق مع النصر الذي توقف رصيده عند 31 نقطة.