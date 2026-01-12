الشهري: «جزائية» الخليج غامضة

أكد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أن فريقه بدأ جيدًا أمام الخليج وتقدم بهدف، قبل احتساب ركلة جزاء لا يعرف مدى صحتها ـ على حد قوله ـ تمكن بها المنافس من إدراك التعادل.

وقال الشهري خلال مؤتمر صحافي عقب المباراة الإثنين: «لا أحب أن أتكلم عن ركلة الجزاء التي منها عاد الخليج للمباراة وأحرز الهدف، لكني لا أعرف مدى صحتها».

وأضاف: «تعاملنا جيدًا مع الكرات العالية التي يتقنها نادي الخليج، ولعبنا على الأطراف والاعتماد على السرعات وإغلاق المساحات» .

وكان محمد السماعيل حكم المباراة احتسب ركلة جزاء ضد الاتفاق بعد العودة لتقنية «var» للتأكد من تعمد السولفاكي أوندري دودا إصابة لمحمد خبراني لاعب الخليج داخل الصندوق.

وقطع مدرب الاتفاق في ختام حديثه بعدم تأثر الفريق سلبًا من الخسارة أمام الاتفاق، قائلًا: «الخسارة من الخليج لن تكون مؤثرة ودائمًا بعد الخسارة نعود أقوى ونؤمن بالعمل والاجتهاد ومباراتنا المقبلة مهمة أمام الاتحاد ونتمنى عودتنا من الباب الكبير».

وخسر الاتفاق 1ـ2 أمام الخليج بعدما كان متقدمًا ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن للمحترفين.