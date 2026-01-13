روسينيور: كشفت أسرار المدفعجية

أبدى ليام روسينيور، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، قناعته بأنهم يمتلكون الموارد اللازمة لتحقيق ​الانتصارات، وذلك قبل مواجهة أرسنال في ذهاب نصف كأس رابطة الأندية المحترفة الأربعاء في مباراته الثانية بعد توليه المسؤولية خلفًا للإيطالي المقال إنزو ماريسكا.

وقادر روسينيور تشيلسي، للفوز 5ـ1 على ‌تشارلتون ⁠في ​كأس ‌الاتحاد السبت بعد أن غابت الانتصارات عن تشيلسي في آخر خمس مباريات.

وأبلغ روسنير «41 عامًا» مؤتمرًا صحافيًا ⁠الإثنين: «أود البقاء هنا ستة أعوام ‌أو أكثر. لكن لتحقيق ذلك، ‍يجب أن ‍نبدأ بالفوز، لذا ينصب تركيزي على أفكاري حول هيئة الفريق في غضون عام أو اثنين.. لدي بالفعل الموارد اللازمة للفوز».

وأضاف: «تدرب ​اللاعبون بشكل جيد للغاية اليوم. سنتخذ قرارا بشأن التشكيلة الأساسية في ⁠وقت لاحق وسنخوض المباراة بكل ما أوتينا من قوة».

وقال المدرب إن تشيلسي يستعد، منذ اللحظة التي تولى فيها المسؤولية، لمواجهة مدفعجية لندن: «لقد كنا نعمل تكتيكيًا استعدادًا لهذ المباراة منذ لحظة وصولي. شاهدت جميع مبارياته، وحللت كل ‌جوانب لعبه، بما في ذلك الكرات الثابتة، التي يتقنها».