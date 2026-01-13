بعد 4 ذكريات سيئة.. الربيعي يهزم النصر

ذاق محمد الربيعي، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإثنين، طعم الفوز على النصر، في خامس مباراة يخوضها أمام «الأصفر».

وفي غياب المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال الأساسي، بسبب استدعائه لكأس أمم إفريقيا، نال الربيعي فرصة لعب الديربي، للمرة الأولى، ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وأنهى «الأزرق» المباراة فائزًا بنتيجة 3ـ1، بعدما تأخر أولًا بهدف نصراوي.

وقبل الديربي، واجه الربيعي النصر 4 مرات، بواقع 3 أثناء تمثيله الأهلي، ولقاء واحد برفقة الباطن، ولم يخرج فائزًا على الإطلاق.

وخسر مع الباطن 0ـ2، ومع الأهلي 1ـ2 مرتين، وتعادل 1ـ1 في مباراة واحدة.

وانطلق ابن الـ 28 عامًا من الفئات السنية للأهلي، وصعد منها للفريق الأول، قبل إعارته للباطن موسم 2018ـ2019، ثم انتقل للهلال يناير 2024 بعد نهاية عقده مع النادي الجدّاوي.