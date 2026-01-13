دونيس: ليتهم وزعوا صفقة دوران

جدد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، التأكيد على أن فريقه يعاني من نقص في البدلاء، مبينًا أن مبلغ الكولومبي جون دوران الذي كسبه النصر من نادي أستون فيلا الإنجليزي لو وزع على الأندية بما فيها الخليج لكان وضعه أفضل.

وقال دونيس في مؤتمر صحافي عقب الانتصار 2ـ1 على الاتفاق، الإثنين: «لو أن مبلغ دوران، الذي أتى من أستون فيلا لنادي النصر، تم توزيعه على الأندية الأخرى لكان وضع الأندية في الدوري أفضل، الفروقات واضحة ولكن علينا العمل على إمكاناتنا».

وتابع: «لا أخشى مستقبلي مع الخليج، أنا مدرب واقعي وقبل شهرين قلت مشاكلنا أنه لا توجد لدينا دكة تساعدنا، وآخر المباريات لعبناها دون اللاعبين الأساسيين، فهذا هو الواقع إذا فقدنا أكثر من لاعب لا توجد لدي خيارات».

وعن الانتصار على الاتفاق، أكد المدرب اليوناني أن فريقه كان يمكن أن يخرج بعدد وافر من الأهداف لولا إهدار الفرص.

وقال: «استقبلنا هدفًا بداية المباراة وفقدنا تركيزنا بسببه، ولكن عدنا للمباراة وفرضنا سيطرتنا وعملنا فرصًا كثيرة، ولو كنا أكثر تركيزًا لخرجنا بنتيجة كبيرة».