الجزائيتان.. غنيمة هلالية مكررة

نال فريق الهلال الأول لكرة القدم ركلتي جزاء في مباراة له مع النصر ضمن بطولة دوري المحترفين، للمرة الثانية منذ تدشين البطولة صيف 2008.

ومنح الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه البرازيلي مالكوم فيليبي، وسالم الدوسري، جناحي الهلال، ركلتي جزاء في ديربي الرياض الذي فاز فيه «الأزرق» على النصر 3ـ1، الإثنين، لحساب الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وترجم الدوسري الركلة الأولى بنجاح، فيما سجّل الثانية زميله البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، محرزين الهدفين الأول والثالث للفريق خلال اللقاء.

ولم يشهد أي لقاء سابق بين القطبين على صعيد دوري المحترفين احتساب جزائيتين لفريق واحد سوى في 18 أبريل 2023 عندما جنى الهلال ركلتين سجلهما مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو ليخرج فريقه فائزًا 2ـ0.