الظهور 23 يمنح كنو أول أهدافه في النصر

شارك محمد كنو، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، 22 مرة أمام النصر دون تسجيل، بينما في ظهوره الـ 23 أحرز هدفًا ساعد «الأزرق» للفوز على «الأصفر» 3ـ1، الإثنين، ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وبدأ كنو «ديربي الرياض» على مقاعد الاحتياط، ثم دخل الملعب في الدقيقة 76 بدلًا من زميله ناصر الدوسري، لاعب الوسط.

وبعد 5 دقائق فقط استطاع هز شباك النصر، مهديًا الهلال التقدم للمرة الأولى خلال اللقاء، قبل إحراز زميله البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، الهدف الثالث.

ولعب كنو 3 مباريات أمام النصر بقميص الاتفاق، فريقه السابق، بينما خاض الديربي 20 مرة محليًا وعربيًا وآسيويًا، ولم يسجّل إلا في الموقعة الأحدث.

ويمثّل اللاعب الفريق العاصمي للموسم التاسع على التوالي منذ قدومه من الاتفاق صيف 2017.