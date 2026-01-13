يوفنتوس يسحق كريمونيزي بخماسية

ثبّت فريق يوفنتوس الإيطالي الاول لكرة القدم قدميه في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري بفوزه الساحق على ضيفه كريمونيزي بخماسية نظيفة الإثنين لحساب المرحلة العشرين.

وتناوب على تسجيل أهداف «السيدة العجوز» كل من البرازيلي غليسون بريمر «12» والكندي جوناثان ديفيد «15» والتركي كينان يلديز«35» وفيليبو تيراتشانو بالخطأ في مرماه «48» والأميركي ويستون ماكيني «64».

ويتساوى يوفنتوس بـ 39 نقطة مع نابولي الثالث وروما الخامس، وبفارق أربع نقاط عن انتر المتصدر. لكن انتر، نابولي وميلان الثاني يملكون مباراة أقل بسبب مشاركتهم في مسابقة الكأس السوبر في السعودية، على أن تقام هذه المباريات يومي الأربعاء والخميس.

وحافظ يوفنتوس على سجله خاليا من أي هزيمة في مبارياته السبع الاخيرة «ستة انتصارات وتعادل» ليواصل إحياء مشواره هذا الموسم تحت قيادة المدرب لوتشانو سباليتي.

من جهته، تجمّد رصيد كريمونيزي عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.