بالأربعة.. ليفربول يكسب بارنسلي ويواجه برايتون

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، على بارنسلي المنافس في الدرجة الثالثة، بنتيجة 4-1 ليضرب موعدًا مع برايتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد.

وافتتح المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل لليفربول بتسديدة صاروخية بعيد المدى في الدقيقة التاسعة، بعد أن ارتدت ضربة رأس لعبها ديفيس كيلور ‌دان لاعب بارنسلي ‌من القائم في أول ‌30 ⁠ثانية.

وفي مشاركته ‌الأولى في البطولة، أطلق الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونج تسديدة بالقدم اليسرى «36» ليضاعف تقدم ليفربول. ثم ارتكب سوبوسلاي خطأ كلف ليفربول هدفًا أول للفريق «40»، في محاولة منه لتمرير الكرة بكعب القدم إلى حارس المرمى جورجي مامارداشفيلي ليستغل ⁠آدم فيليبس الفرصة ويضع الكرة في الشباك.

وسجل ‍ليفربول هدفه الثالث «84» عندما عوض البديل الألماني فلوريان فيرتز، الذي دخل في الشوط الثاني، إهداره فرصة محققة في وقت سابق بتسديدة مقوسة في الزاوية اليمنى العليا.

واختتم الفرنسي هوجو إيكيتيكي رباعية ليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.