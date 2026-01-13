جزائية تمنح سيلتا نقاط إشبيلية

تغلب فريق سيلتا فيجو الإسباني الأول لكرة القدم على مضيفه إشبيلية بهدف دون، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري المحلي.

ورفع سيلتا فيجو رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف ريال بيتيس السادس، كما يبتعد بتسع نقاط خلف المراكز الأربع الأولى في الترتيب.

على الجانب الآخر، تلقى إشبيلية خسارته الثانية تواليًا والحادية عشرة الموسم الجاري، ليتجمد عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر، وهو يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وسجل ماركوس ألونسو هدف الفوز لسيلتا فيجو من ضربة جزاء في الدقيقة 88، ليظفر فريقه بالنقاط الثلاث.