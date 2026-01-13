في ديربي العاصمة.. باريس يودع الكأس

ودّع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، الإثنين، أولى بطولات الموسم وذلك بعد خروجه من دور الـ32 من بطولة الكأس المحلية، بعد خسارته مساء الإثنين أمام ضيفه وجاره باريس إف سي بهدف دون رد.

ويأتي الخروج من البطولة التي يحمل الفريق الرقم القياسي في عدد مرات فوزه بها برصيد تسعة ألقاب، ليكون الأول في الموسم الجاري ويتبقى للفريق الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الفرنسي ودوري الأبطال.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة خلف المتصدر لنس.

وسجل باريس إف سي هدف المباراة الوحيد عن طريق نانيتامو إيكوني «74».

وكان باريس توج بلقب كأس السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا الأسبوع الماضي، لكأس القارات للأندية في ديسمبر الماضي بعد فوزه على فلامينجو البرازيلي.