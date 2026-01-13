الأخدود والخلود.. مواجهة ثالثة وانتصار ثان

يبحث فريق الأخدود الأول لكرة القدم عن انتصاره الثاني أمام ضيفه الخلود ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين بمواجهتين فقط، كسب أصحاب الأرض مباراة، ومثلها للضيوف.

وتواجه الفريقان في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في أربع مباريات، كسب الخلود ثلاثًا، وحضر التعادل في مناسبة واحدة، فيما لم يتذوق الأخدود طعم الانتصار.

وسجل الأخدود أكبر انتصار في الموسم الجاري على النجمة بهدفين مقابل هدف، فيما تجاوز الخلود نظيره الفيحاء بنتيجة كبيرة قوامها 5ـ0.

وتعرض أصحاب الأرض للخسارة الأكبر أمام الاتحاد 2ـ5، فيما خسر الضيوف أمام القادسية 0ـ4.

ويسعى الأخدود إلى معالجة جراحه بعد الخسارة من الأهلي بالجولة الماضية بهدف دون مقابل، فيما يأمل الخلود في العودة إلى الرس بالنقاط الثلاث، وتعويض خسارته الثقيلة في الجولة ذاتها من الاتحاد 0ـ4 .