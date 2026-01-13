أمام الرياض.. الفتح ينشد الانتصار الأول

يبحث فريق الفتح الأول لكرة القدم عن تحقيق انتصاره الأول أمام نظيره الرياض، حينما يستقبله الثلاثاء لحساب الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهتهما، الثلاثاء، تواجه الفريقان سابقًا 4 مرات كسب منها الرياض مواجهة، وحضر التعادل في ثلاث مباريات.

ويدخل الفتح اللقاء بنشوة انتصاره أمام نيوم في الجولة الماضية، فيما نجح الرياض في الخروج بنقطة ثمينة في الوقت بدل الضائع خلال لقاء الفيحاء لحساب الجولة ذاتها.

وقبل انطلاق الجولة، يحتل الفتح المركز العاشر برصيد 17 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادلين و6 خسائر، فيما يأتي الرياض في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط عقب انتصاره في مواجهتين وثلاثة تعادلات و8 خسائر.