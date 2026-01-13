أمام ضمك.. الاتحاد يستهدف الخامس

يحل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضيفًا على ضمك عند الـ 08:30 مساء الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

ويسعى القطب الجداوي، إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي، منذ العودة بعد فترة التوقف الماضية، والتقدم نحو مراكز المقدمة في جدول الترتيب، فيما يأمل «المستضيف» تعويض خسارته الماضية برباعية أمام الخليج، وتحقيق الفوز الثاني له في الدوري.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين، في 12 مواجهة، منها 5 للاتحاد، و4 لضمك، وتعادلا في 3 مباريات، واستطاع لاعبو العميد تسجيل 18 هدفًا، مقابل 14 لمهاجمي «فارس الجنوب»، ويعد الكاميروني كيفين نوكودو مهاجم ضمك السابق، هداف المواجهات بـ4 أهداف.

ويسعى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد، للاعتماد على العناصر الأساسية التي شاركت في المواجهة الماضية أمام الخلود، وكسبها بـ4ـ0، بقيادة الفرنسي كريم بنزيما، مع استمرار استبعاد عبد الرحمن العبود، الذي يواصل التدريبات الانفرادية.

على الطرف الآخر، يبذل البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرب ضمك مساعيه من أجل إيقاف النتائج السلبية، وصنع هوية تحقق النقاط الثلاث، بدءًا من هذه المواجهة، إذ يملك انتصارًا وحيدًا حققه أمام الأخدود في الجولة 12.

ويحتل ضمك المرتبة الـ14 في قائمة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، مقابل 26 نقطة للاتحاد في المرتبة السادسة.