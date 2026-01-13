«الشياطين» يتفقون مع كاريك مؤقتا

توصّل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع مايكل كاريك، لتدريب فريقه الأول لكرة القدم مؤقتًا حتى نهاية الموسم الجاري، وفقًا لما أفادته تقارير صحافية، الثلاثاء.

وسبق لكاريك أن خاض تجربة قصيرة مدربًا مؤقتًا في أولد ترافورد عام 2021، أنهى فيها مبارياته الثلاث من دون هزيمة.

تولّى المدرب، البالغ 44 عامًا، الذي أحرز 12 لقبًا كبيرًا خلال مسيرته لاعبًا الممتدة 12 عامًا في صفوف يونايتد، تدريب ميدلزبره في أكتوبر 2022.

وقاد كاريك ميدلزبره إلى الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي في موسمه الأول، قبل إقالته يونيو الماضي، بعد أن أنهى الفريق الموسم في المركز العاشر في الدرجة الثانية «تشامبيونشيب».

ودخل يونايتد أيضًا في محادثات مع النرويجي أولي جونار سولشاير، مدربه ولاعبه السابق، حول إمكانية عودته إلى النادي.

وأقال «الشياطين الحمر» الأسبوع الماضي المدرب البرتغالي روبن أموريم بعد 14 شهرًا من تعيينه.

وأشرف الإسكتلندي دارين فليتشر، المدرب المؤقت، على تعادل الفريق أمام بيرنلي 2ـ2 في الدوري الإنجليزي، ثم خسارته أمام برايتون 1ـ2 في كأس إنجلترا.

وبعد وداع يونايتد المسابقتين المحليتين من الدور الأول، إضافة إلى غيابه عن المنافسات الأوروبية، يعني أنَّ الفريق سيخوض 40 مباراة فقط هذا الموسم، وهو أدنى عدد له منذ موسم 1914ـ1915.

ويحتل يونايتد، بطل إنجلترا 20 مرة، المركز السابع في الدوري، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المراكز الأربعة الأولى ونقطة واحدة خلف برينتفورد صاحب المركز الخامس.

ويضمن إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل العودة إلى دوري أبطال أوروبا، فيما قد يكون المركز الخامس كافيًا أيضًا بفضل النتائج الجيدة للأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية الموسم الجاري.

ويستضيف يونايتد جاره وغريمه مانشستر سيتي حامل اللقب، السبت المقبل.