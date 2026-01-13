حسم بعد الدقيقة 80.. الديربي الـ 35 يكرر 3 سيناريوهات سابقة

حُسمت نسخة من «ديربي الرياض» بين فريق الهلال الأول لكرة القدم وغريمه النصر بعد الدقيقة 80، للمرة الرابعة في بطولة دوري المحترفين، التي استحدثت صيف 2008.

وفاز القطب العاصمي الأزرق على نظيره الأصفر 3ـ1، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وتقدّم النصر أولًا بهدف لقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، رأس الحربة، في الدقيقة 42 من المباراة التي احتضنها ملعب «المملكة أرينا»، معقل الهلال.

وأدرك أصحاب الضيافة التعادل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وظلت المباراة دون حسم حتى دخولها الدقائق العشر الأخيرة.

وسجّل محمد كنو، لاعب الوسط، الهدف الهلالي الثاني في الدقيقة 81، ليتقدم فريقه للمرة الأولى خلال اللقاء.

وأضاف البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط الآخر، الهدف الثالث من ركلة جزاء في ثاني دقائق الوقت البديل.

ولعب الفريقان في المجمل 35 مباراة ديربي على صعيد دوري المحترفين، ولم يحسم أحدهما انتصاره خلال الدقائق العشر الأخيرة وما بعدها سوى 3 مرات.

وجاءت المرة الأولى بتاريخ 25 مارس 2012 حين فاز الهلال بهدف نظيف سجله الجناح نواف العابد في الدقيقة 87.

وفي 25 نوفمبر 2013 ظل التعادل 1ـ1 مسيطرًا على الديربي حتى منح المهاجم محمد السهلاوي الفوز والنقاط الثلاث للنصر بهدف من علامة الجزاء في أولى دقائق الوقت البديل.

وتكرر السيناريو في ديربي 29 مارس 2019 الذي خيّم عليه التعادل 2ـ2 قبل تسجيل المدافع البرازيلي برونو أوفيني هدف الفوز للنصر خلال سابع الدقائق المضافة للوقت الأصلي.

وباستثناء تلك الانتصارات الثلاثة لم يحسم أي فريق منهما الفوز على غريمه التقليدي في «المحترفين» بعد الدقيقة 80.