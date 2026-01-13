مبابي يغيب عن تدريبات الريال

غاب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، صباح الثلاثاء، عن الحصة التدريبية الأولى للملكي، بإشراف ألفارو أربيلوا، مدربه الجديد، وذلك قبل مواجهة ألباسيتي، من الدرجة الثانية، الأربعاء، في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

ودخل مبابي في الدقيقة «76» في نهائي الكأس السوبر المحلية، الأحد الماضي، بعدما كان ريال متأخرًا أمام غريمه برشلونة 2ـ3، من دون أن ينجح في تجنيب فريقه الخسارة، وذلك بعد 11 يومًا فقط من إعلان إصابته في ركبته اليسرى.

وكانت هذه المباراة الأخيرة لألونسو، مدرب الريال، بعدما أعلنت إدارة النادي الاستغناء عن خدماته باتفاق رضائي، وتعيين أربيلوا، مدرب الفريق الرديف، بدلًا منه.

ومن المتوقع أن يخضع مبابي للراحة ضد ألباسيتي، لمواصلة برنامجه التأهيلي استعدادًا لمواجهة موناكو، فريقه السابق، في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.