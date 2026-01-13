فورمولا 1.. دوهان يترك ألبين بالتراضي

أنهى الأسترالي جاك دوهان عقده مع فريق ألبين الفرنسي، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، بالتراضي بين الطرفين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، الثلاثاء، أنَّ السائق الأسترالي أكمل ستة سباقات فقط في عامه الأول، الذي يشارك فيه ضمن سباقات سيارات فورمولا 1، قبل أن يتم استبداله بفرانكو كولابينتو، وتحويله إلى سائق احتياطي.

وذكر ألبين أنَّ دوهان، صاحب الـ22 عامًا، يمكنه حاليًّا أن يسعى وراء فرص أخرى في مسيرته المهنية.

ومن المقرر أن تنطلق اختبارات ما قبل الموسم في برشلونة 26 يناير الجاري.