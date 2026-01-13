الريال.. استعداد أخير

استعد لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بجلسة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة ألباسيتي، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا. (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)