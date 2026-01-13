مدرب مصر: السنغال ليست عقدة ونحن الأبطال

أكد حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أنَّ طموح «الفراعنة» يكمن بالوصول لأبعد مدى في بطولة كأس أمم إفريقيا، الجارية في المغرب، التي تستمر حتى الأحد المقبل.

وأوضح حسن، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أنَّ منتخب بلاده وصل إلى هذا الدور مرارًا، مشيرًا إلى أنَّ لاعبيه جاهزون تمامًا لمواجهة منتخب السنغال، قائلًا: «منتخب السنغال يمتلك أفضلية البقاء في الملعب نفسه الذي خاض عليه المباراة الأخيرة، إضافة إلى حصوله على راحة 24 ساعة أكثر، لدينا لاعبون كبار ومميزون والأهم هو الروح العالية ورغبتهم في تحقيق البطولة وإسعاد الجماهير المصرية».

وأضاف المدرب المصري: «بطولة أمم إفريقيا الجارية قوية للغاية بسبب المستويات الكبيرة التي تقدمها الفرق المشاركة، المدرب الوطني هو الأفضل للمنتخبات خاصة في إفريقيا وبطولات المنتخب المصري تحققت أغلبها مع مدربين وطنيين، السنغال ليست عقدة لمنتخب مصر، نحن أبطال أمم إفريقيا 7 مرات، ولا يوجد شيء اسمه عقدة في الكرة، من يواجهنا يجب أن يخاف بسبب القوة والتاريخ».

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره السنغالي، الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، ويطمح «الفراعنة» إلى التتويج باللقب الثامن في تاريخ الفريق بالبطولة والأول منذ عام 2010.