برشلونة يضم كانسيلو على سبيل الإعارة

يُمثّل البرتغالي جواو كانسيلو ألوان فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم للمرة الثانية، بعد انتقاله على سبيل الإعارة من صفوف الهلال السعودي، متصدر دوري «روشن»، حسبما أعلنه النادي الكاتالوني، الثلاثاء.

وأثار النادي الكتالوني ردود الفعل، بعد حذفه منشور الإعلان، إذ أكدت عددًا من الصحف الإسبانية على أن برشلونة سيُعيّد نشر الإعلان في وقت لاحق، بعد إكتمال الصفقة.

وانضم اللاعب الدولي إلى الهلال في أغسطس 2024 لمدة ثلاثة أعوام، لكن ابن الـ 31 عامًا لم يُعد ضمن حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الأزرق.

وفيما سيرتدي كانسيلو القميص رقم 2، جرت مراسم التوقيع في مكاتب النادي بحضور جوان لابورت، رئيس مجلس الإدارة.

ويتصدر برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، الترتيب بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد، وحقق على الأخير فوزًا 3ـ2 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية، الأحد الماضي، في جدة.

وسبق لكانسيلو أن ارتدى قميص الفريق الكاتالوني خلال موسم 2023ـ2024، حين انضم على سبيل الإعارة أيضًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخلال تلك الفترة، شارك كانسيلو في 42 مباراة، 32 في الدوري الإسباني و10 في دوري أبطال أوروبا، سجَّل فيها أربعة أهداف، وخمس تمريرات حاسمة.

وفي موسم ونصف الموسم مع الهلال، خاض الدولي البرتغالي 45 مباراة، أحرز فيها 3 أهداف و14 تمريرة حاسمة.

ووُلد كانسيلو في باريرو، وسرعان ما استقطبه بنفيكا القريب من مسقط رأسه، إذ توِّج بلقب الدوري، كأس البرتغال، كأس الرابطة والكأس السوبر.

رأى فالنسيا إمكاناته وضمه إلى صفوفه، ثم خاض تجربتين في إيطاليا، أولًا مع إنتر ثم يوفنتوس.

وفي صيف 2019، انتقل كانسيلو إلى مانشستر سيتي، إذ قضى ثلاثة مواسم ونصف الموسم حقق خلالها لقب الدوري ثلاث مرات، تخللتها إعارتان إلى بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة.