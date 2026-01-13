دورة هوبارت.. فينوس تودّع من الدور الأول

ودّعت الأمريكية فينوس وليامس، لاعبة التنس، صاحبة الـ45 عامًا، الثلاثاء، منافسات دورة هوبارت الدولية لكرة المضرب من الدور الأول، عقب خسارتها أمام الألمانية تاتيانا ماريا بنتيجة 4ـ6 و3ـ6، فيما تستعد للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وهذه المرة الثانية على التوالي، التي تخرج فيها فينوس من الدور الأول، بعدما واجهت المصير ذاته الأسبوع الماضي في دورة أوكلاند كلاسيك النيوزيلندية.

وقاومت الأمريكية خلال 87 دقيقة أمام المصنفة الـ 42 عالميًّا، قبل أن تتعرض للهزيمة، على الرغم من إنقاذها 6 من أصل 9 كرات لكسر إرسالها.

وسجَّل اللقاء الأول بين اللاعبتين رقمًا قياسيًّا جديدًا لأعلى مجموع أعمار في مباراة ضمن القرعة الرئيسة منذ تأسيس رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي أيه» عام 1973.

وتتجه فينوس، الفائزة بـ 7 بطولات كبرى في الجراند سلام، إلى «ملبورن» للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة بعد حصولها على بطاقة دعوة، وذلك بعد خمسة أعوام من مشاركتها الأخيرة.

وستصبح فينوس، التي لم تحضر إلا بشكل متقطع في الأعوام الأخيرة، أكبر لاعبة سنًا تخوض أولى بطولات الجراند سلام الأربع لهذا العام، الأحد المقبل، عند انطلاق البطولة رسميًّا.