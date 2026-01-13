آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
بعد الديربي.. النصر 12 انتصارا
2026.01.13 | 04:49 pm
الأكثر قراءة
1
دونيس: ليتهم وزعوا صفقة دوران
2
ريشة: العقيدي استحق الطرد.. وحالة الحربي تختلف
3
إنزاجي: هزمتهم بـ 6 محليين
4
الأهلي يتفق مع المطيري.. ويفاوض أبها
5
الجزائيتان.. غنيمة هلالية مكررة
6
الظهور 23 يمنح كنو أول أهدافه في النصر
7
بعد 4 ذكريات سيئة.. الربيعي يهزم النصر
8
النصر.. الطبيب منح سيماكان 70 دقيقة.. وكومان سليم
Previous
Next
اخترنا لكم
ناتشو.. الجسد في جدة والروح بالرياض
من هو تياجو هداف برينتفورد؟
مالي.. مرور دائم من دور الثمانية
السنغال.. ربع النهائي العاشر
الكاميرون.. يلوّح بالعبور السابع
×
الكرة السعودية
2026-01-13 16:57:40
الهلال يضرب النصر بالثلاثية الرابعة
الكرة السعودية
2026-01-13 16:54:34
بعد الهلال.. النصر 12 انتصارا وخسارة وحيدة
الكرة السعودية
2026-01-13 14:47:20
حسم بعد الدقيقة 80.. الديربي الـ 35 يكرر 3 سيناريوهات سابقة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-09 22:56:22
دي بياجو: هاجمنا وسيطرنا.. ولا أبحث عن الأعذار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-13 22:53:35
التعثر المعتاد.. ضمك يوقف انتصارات الاتحاد
الكرة السعودية
2026-01-13 20:24:07
ضمك يواجه الاتحاد بـ 3 أجانب
الكرة السعودية
2026-01-13 19:57:43
لا جديد في الاتحاد.. تشكيل ثابت دون ميتاي وعوار ودومبيا
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-13 22:53:35
التعثر المعتاد.. ضمك يوقف انتصارات الاتحاد
الكرة السعودية
2026-01-13 20:24:07
ضمك يواجه الاتحاد بـ 3 أجانب
الكرة السعودية
2026-01-13 19:57:43
لا جديد في الاتحاد.. تشكيل ثابت دون ميتاي وعوار ودومبيا
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-13 16:57:40
الهلال يضرب النصر بالثلاثية الرابعة
الكرة السعودية
2026-01-13 16:54:34
بعد الهلال.. النصر 12 انتصارا وخسارة وحيدة
الكرة السعودية
2026-01-13 14:47:20
حسم بعد الدقيقة 80.. الديربي الـ 35 يكرر 3 سيناريوهات سابقة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-13 17:23:03
الأهلي يتفق مع المطيري.. ويفاوض أبها
الكرة السعودية
2026-01-12 17:55:34
مدير ماكينزي ورئيس نيس يقود الأهلي
الكرة السعودية
2026-01-10 22:46:04
بالأخدود.. الأهلي يسجل أول ثلاثة انتصارات
Previous
Next
×
منوعات
2026-01-13 17:43:50
«البقاء للأصيع».. مسرحية على متن سفينة
منوعات
2026-01-01 20:07:03
ماسترز سهام السعودية.. آل الشيخ يعلن طرح التذاكر
منوعات
2025-12-30 19:31:05
«موسم الرياض» يكسر حاجز 11 مليون زائر
Previous
Next
×
ESports
2025-12-26 14:00:18
الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث