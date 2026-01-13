بعد الهلال.. النصر 12 انتصارا وخسارة وحيدة

يمتلك فريق النصر الأول لكرة القدم 12 انتصارًا في الجولات التي تلت خسارته من غريمه التقليدي الهلال في «الديربي»، ضمن دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009، وذلك قبل مواجهة الشباب في الجولة الـ16 من المسابقة، السبت المقبل.

وسبق أن خسر النصر من الهلال في مسابقة الدوري 17 مرة، وذلك بعد فوز «الأزرق العاصمي»، الإثنين في الديربي ضمن الجولة الـ15 من المسابقة. ولعب النصر بعدها 15 لقاءً، نجح خلالها في تحقيق 12 انتصارًا وتعادلين وخسارة وحيدة، إذ يُعد موسم 2016ـ2017 هو الوحيد الذي لم يلعب بعده النصر عقب الخسارة كون المواجهة جاءت في الجولة الأخيرة.

وفي موسم 2008ـ2009، خسر النصر من الهلال مرتين، ونجح بعدها في الانتصار على الوطني والرائد بنتيجة 1ـ0، ثم خسر بعدها في موسم 2010ـ2011 أمام الاتفاق 0ـ3، ثم حقق الانتصار في مواجهتين بموسم 2011ـ2012 كلتاهما أمام التعاون بنتيجتي 2ـ1 و5ـ0.

وفي الموسم الذي يليه، نجح النصر في الانتصار أمام هجر بنتيجة 1ـ0، ثم الاتحاد في موسم 2013ـ2014 بنتيجة 3ـ0، وحقق أيضًا الانتصار في موسم 2015ـ2016 على هجر 1ـ0 والتعاون 3ـ0.

أما في موسم 2016ـ2017، فقد خسر النصر من الهلال في الجولة الأخيرة من المسابقة بنتيجة 5ـ1، ولم يلعب بعدها كون المواجهة جاءت في الجولة الأخيرة من تلك النسخة.

وشهد موسم 2017ـ2018 انتصار النصر على الرائد بنتيجة 5ـ0 في الجولة التي تلت لقاء الديربي، ثم كسب أبها 2ـ0 في موسم 2019ـ2020، وتعادل في الموسم الذي يليه مع أبها أيضًا 2ـ2.

أما في نسخة 2021ـ2022، فقد تعادل النصر مع الاتفاق 2ـ2، وعاد بعدها إلى الانتصارات من بوابة الرائد حينما كسبه 4ـ0 في موسم 2022ـ2023، ثم الفوز على الرياض 4ـ1 في موسم 2023ـ2024.

ويستقبل النصر في الجولة المقبلة من المسابقة نظيره الشباب على ملعب «الأول بارك»، وكان «الأصفر العاصمي» قد خسر من الهلال بنتيجة 1ـ3، الإثنين، في قمة مواجهات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.