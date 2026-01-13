13 طُردوا في الديربي.. والنقص لا يعنى الخسارة

بات نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، أول لاعبٍ من مركزه يتلقى بطاقةً حمراء في مواجهات ديربي الرياض على صعيد دوري المحترفين.

وطُرِد العقيدي خلال مواجهة الهلال والنصر، التي كسِبها الأول 3ـ1، مساء الإثنين على ملعب «المملكة أرينا»، في قمة الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

ورفعت المباراة عدد المطرودين في ديربي الرياض ضمن المسابقة، التي انطلقت عام 2008، إلى 13، بينهم 8 من الهلال والباقون نصراويون.

ونال البطاقة الحمراء من الفريق الأصفر عبده برناوي، والكولومبي خوان بابلو بينو، والبحريني محمد حسين، والأرجنتيني راميرو فونيس موري، وأخيرًا العقيدي.

ومن الفريق الأزرق، نالها سلمان الفرج، وعبد الله الزوري، وسالم الدوسري، وسعود كريري، ومحمد جحفلي، والبيروفي أندريه كاريو، ومحمد كنو، وعلي البليهي.

وخسِر النصر الديربيات الثلاثة التي طُرِد فيها بينو، وموري، والعقيدي، وكسِب الديربيين اللذين شهدا طرد برناوي، وحسين.

في المقابل، خسِر الهلال الديربيات الثلاثة التي أُقصِيَ فيها كنو، والزوري، والثلاثي سالم وكريري وجحفلي. وُطرِد الثلاثة خلال مباراة واحدة، وحصل الزوري على بطاقة حمراء في المباراة ذاتها التي شهِدت طرد حسين من النصر.

وكسِب الهلال الديربيين اللذين شهِدا طرد الفرج والبليهي، وتعادل في الديربي الذي تلقى فيه كاريلو البطاقة الحمراء.

وأول بطاقة حمراء خرجت في ديربي العاصمة، على مستوى دوري المحترفين، كانت من نصيب برناوي، عندما فاز فريقه النصر 2ـ1 لحساب الدور الثاني من موسم 2009- 2010.