الهلال يضرب النصر بالثلاثية الرابعة

سجَّل فريق الهلال الأول لكرة القدم انتصاره الرابع على نظيره النصر بثلاثية، خلال تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين السعودي منذ موسم 2008ـ2009.

وضرب الأزرق العاصمي نظيره الأصفر بثلاثية في ديربي العاصمة، خلال اللقاء الذي جمعهما، الإثنين، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، على ملعب «المملكة أرينا»، معقل «الأزرق».

وأعاد الأزرق ذكرى الثلاثيات في شباك الفريق النصراوي، بعدما قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 3ـ1، إذ تقدم النصر، الطرف الزائر، أولًا بهدف سجَّله قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو عند الدقيقة «42»، بينما أحرز سالم الدوسري هدف التعادل للهلال عبر ركلة جزاء «57»، وأضاف محمد كنو الهدف الثاني «81»، قبل أن يحرز البرتغالي روبن نيفيش الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وسبق للأزرق أن كسب نظيره الأصفر بثلاثية ثلاث مرات قبل ذلك، إذ تغلّب عليه عام 2023 بنتيجة «3ـ0»، سجَّل أهداف الهلال حينها الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وهدفين لمواطنه ألكسندر ميتروفيتش.

وحضرت المرة الثانية خلال عام 2012، حين أحرز الروماني ويسلي ثنائية، فيما تكفّل إبراهيم غالب، لاعب النصر، بإحراز الهدف الثالث بالخطأ في مرماه، بينما سجَّل محمد السهلاوي هدف النصر الوحيد، لتنتهي المواجهة التي احتضنها ملعب الملك فهد بنتيجة 3ـ1 لصالح الأزرق.

وكانت أولى الثلاثيات الهلالية في موسم 2011، بثنائية محمد الشلهوب وهدف سالم الدوسري، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لتنتهي المواجهة بانتصار أزرق بنتيجة 3ـ0.