النصر.. الطبيب منح سيماكان 70 دقيقة.. وكومان سليم

أوضح لـ «الرياضية» مصدر خاص أنَّ الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، شارك أمام الهلال في «الديربي» بعد أن تعافى من إصابته السابقة التي أدت إلى غيابه عن المشاركة في الجولات الثلاث الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ البرتغالي جورجي جيسوس ، مدرب الفريق، وبالاتفاق مع الجهاز الطبي، حددا من 60 إلى 70 دقيقة لمشاركة سيماكان «25 عامًا» أمام الهلال، وأن استبداله عند الدقيقة 72 من المباراة باللاعب علي الحسن كان أمرًا طبيعيًّا، كونه عائدًا من إصابة سابقة.

وأضاف المصدر نفسه أنَّ الفرنسي كينجسلي كومان تعرض لكدمة أثناء المباراة بعد احتكاكه مع محمد الربيعي، حارس الهلال، لكنه استطاع إكمال المواجهة وخرج دون إصابة «مقلقة».

من جانبه، يخضع راغد النجار، الحارس الاحتياطي، وعبد الإله العمري لبرنامجهما التأهيلي في عيادة النادي، صباح الثلاثاء، على الرغم من منح المدرب كافة اللاعبين راحة بعد نهاية «الديربي»، وذلك سعيًا من طبيب النادي لتجهيزهما قبل مواجهة الشباب التي تُجرى السبت المقبل على ملعب «الأول بارك» في الرياض ضمن الجولة الـ16.

وتلقى «الأصفر العاصمي» الهزيمة الثالثة على التوالي في دوري روشن السعودي، بعد أن مُني بالخسارة أمام الهلال 1ـ3، سبقتها الخسارة أمام الأهلي 2ـ3، والقادسية 1ـ2، والتعثر بالتعادل أمام الاتفاق 2ـ2.

ويحتل النصر المرتبة الثانية «مؤقتًا» برصيد 31 نقطة، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق 7 نقاط.