بجزائية النصر.. نيفيش يعادل الانطلاقة الأفضل

عادل البرتغالي روبن نيفيش، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أفضل حصيلة تهديفية له عقب إحرازه 6 أهداف حتى الآن في دوري روشن السعودي.

وانطلقت مسيرة الدولي البرتغالي الاحترافية مع نادي بورتو، حيث استهلَّ مشواره في الدوري البرتغالي خلال موسم 2014ـ2015 مسجلًا هدفًا وحيدًا، وهو الرقم الذي استمر كحدٍ أقصى لإنتاجه التهديفي طوال أعوامه الثلاثة في الملاعب البرتغالية.

ومع انتقاله إلى وولفرهامبتون الإنجليزي في موسم 2017ـ2018، سجَّل نيفيش قفزة رقمية في دوري «التشامبيونشيب» بإحرازه 6 أهداف، وبعد صعود الفريق إلى «البريميرليج»، ثبَّت اللاعب أقدامه في موسم 2018ـ2019 بتسجيل 4 أهداف.

وفي موسم 2019ـ2020، تراجع رصيده التهديفي، إذ اكتفى بهدفين فقط، ليعود لاحقًا ويرفع المعدل في نسختي 2020ـ2021 و2021ـ2022 بتسجيل 5 أهداف في كل منهما. ويبرز موسم 2022ـ2023 كأعلى محطة تهديفية للاعب في الدوريات الممتازة، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات خلال 35 مباراة، قبل أن يختتم مشواره في الملاعب الأوروبية متجهًا إلى الدوري السعودي.

وتنوعت مصادر أهداف صاحب الـ 28 عامًا بين ركلات الجزاء والتسديدات البعيدة والركلات الحرة، ما جعل فترته الإنجليزية هي الأكثر غزارة مقارنة ببداياته في بورتو.