الأهلي يتفق مع المطيري.. ويفاوض أبها

أجرى مشعل المطيري، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، فحصًا طبيًّا في جدة الجمعة الماضية، تمهيدًا لتوقيعه مع النادي الأهلي بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وفقًا لمصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ القطب الجداوي اتفق على كافة التفاصيل مع المطيري «26 عامًا»، عقب دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه، التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.

وبيَّن المصدر نفسه أنَّ الأهلي فتح خطًا مباشرًا مع أبها من أجل شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، فيما يرغب النادي الجنوبي في استمراره، سعيًا منه للاستفادة من خدماته أثناء المنافسة في دوري «يلو»، ومساعدة الفريق على الصعود والعودة من جديد إلى دوري روشن.

وبدأ المطيري مشواره الاحترافي مع نادي الأنصار في المدينة المنورة عام 2020، قبل الانتقال إلى أحد عام 2022، ومنه إلى أبها في صيف 2023.

وشارك المطيري مع أبها الموسم الجاري في 17 مباراة في كافة المسابقات، منها 16 في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، سجَّل خلالها 7 أهداف وصنع 4، ونال بطاقة صفراء واحدة، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.