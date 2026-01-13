جوتي: الدوري السعودي ممتع.. والرياض وجدة تستحقان الزيارة

وصف الإسباني خوسيه ماريا جوتيريز هيرنانديز «جوتي»، لاعب ريال مدريد السابق، الدوري السعودي بـ«المتطور»، وذلك في حديثه الخاص لـ«الرياضية».

وقال: «أعتقد أنَّ دوري روشن السعودي شهد تطورًا كبيرًا، واستُثمرت فيه أموال طائلة، وتم جلب لاعبين رائعين على مستوى العالم، ليس فقط البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، بل أيضًا الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي نيمار جونيور».

وأضاف: «الدوري في السعودية يتطور وينمو نموًا هائلًا، وهو دوري ممتع للغاية للمشاهدين. وحينما يحضر اللاعبون العالميون إلى السعودية، وهم قادرون على اللعب في أقوى دوريات العالم في أوروبا، فإن ذلك يدل على الرغبة والسعي إلى خلق جودة عالية».

وعن زيارته للسعودية، ذكر: «في السابق زرت الرياض وجدة، وأحببت جدة، عروس البحر الأحمر، وهما مدينتان جميلتان وتستحقان الزيارة بمناخهما الرائع، خاصة في هذا الوقت من كل عام. أما بالنسبة للرحلة البحرية على متن أرويا كروز فهي رائعة، فقد خضتُ تجارب رحلات بحرية من قبل، لكن هذه مختلفة ومميزة».

وبدأ جوتي مسيرته الكروية مع ريال مدريد عام 1986 مهاجمًا، قبل أن يتم نقله لاحقًا إلى خط الوسط. وفي ديسمبر 1995، ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول، وفي 21 سبتمبر 2012 أعلن اعتزاله كرة القدم.