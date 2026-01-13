«البقاء للأصيع».. مسرحية على متن سفينة

تشهد رحلة «أرويا كروز»، التي تنطلق من مدينة جدة إلى شرم الشيخ في 8 فبراير المقبل، عرض مسرحية «البقاء للأصيع»، التي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض.

من جهته، أوضح لـ«الرياضية» علاء طاشكندي، المتحدث الرسمي باسم «أرويا كروز»، أنَّ «هناك عروضًا مسرحية أخرى وفعاليات تجرى على مسرح أرويا ضمن فعاليات موسم الرياض»، مبينًا أنهم أطلقوا فعاليات وأنشطة ترفيهية عدة تتناسب مع جميع الأعمار في الرحلات.

المسرحية من بطولة الثنائي المصري الشهير شيكو وهشام ماجد ومجموعة من نجوم الفن، وتدور أحداثها في إطار كوميدي، فبعد أن شحت موارد الأرض، تنطلق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة قابلة للحياة، فتواجه قوانين وعادات غريبة تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه، إذ سيتم عرضها نحو 5 مرات على متن رحلة كروز أرويا التي تستمر 4 أيام.

وتبدأ أسعار الباقات لرحلة «جدة ـ شرم الشيخ» على «أرويا كروز» من 1399 ريالًا في الكبائن الداخلية، وتتدرج في عدة تجارب وصولًا إلى «فلل أرويا» التي يصل سعرها إلى 9995 ريالًا.

ويضم الكروز المتجه من جدة إلى شرم الشيخ مسرحًا يتسع لأكثر من 1000 شخص، وعددًا من التجارب المختلفة لزواره، تتضمن عروضًا غنائية وفعاليات حركية متنوعة. كما تقدم «أرويا كروز» خلال الفترة المقبلة عددًا من المسرحيات ضمن وجهات مختلفة تستهدف مختلف الفئات العمرية.