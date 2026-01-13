قصر الأمير ثنيان.. أنشطة ثقافية ورحلات تاريخية

يحتضن قصر الأمير ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن، الذي يقع في الجهة الجنوبية الغربية لحي الطريف التاريخي، مجموعة من الأنشطة الثقافية والتاريخية التي تُثري تجربة زوّار برنامج هل القصور، أحد أبرز برامج موسم الدرعية 2025ـ2026، إذ يعكس مكانة العلم وأهميته في الدولة السعودية الأولى.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الخاص بموسم الدرعية، الثلاثاء، عُرف الأمير ثنيان بن سعود برجاحة فكره وعمق حكمته، ولم يمنعه فقدان حاسة البصر من الاستمرار في البحث والعلم والمعرفة، إذ امتلك مكتبة ضخمة ودعم العلماء والمتعلمين، وكان مهتمًا بمجالات المعرفة، إذ كانت تُقرأ عليه الكتب العلمية التي اقتناها وأوقفها للمتعلمين والدارسين.

وتُقدّم في هذا القصر تجربة بصرية وسمعية للزائرين، تحمل لمحة عن مراحل حياة الأمير ثنيان بن سعود منذ طفولته، مرورًا بشغفه بالعلم، وصولًا إلى مشورته وفقدان بصره، وانتهاءً بصمود قصره بعد رحيله.

وتعتمد التجربة على تفاعل الضوء والصوت والظل، لتبرز إرثه الحقيقي الذي بقي خالدًا لعلمه ومكتبته التي أنارت من بعده دروب المعرفة، مجسدةً تحولاته الإنسانية والفكرية.

وعبر تقنية الإسقاط الضوئي، يتمُّ استعراض الغرف الأولى والثانية والثالثة، وصور ثابتة بأسلوب الظل للأمير تُبيّن نشأته على العلم وحكمته ومشورته.

وفي الغرفة الرابعة يُعرض عمل تركيبي عن فقدانه للبصر، وبالغرفة الخامسة عمل تركيبي لصمود قصره، يُعزّز ذلك بيئة صوتية تنقل الزائر إلى أجواء من السكون والراحة، تبدأ بأصوات تلاوة آيات قرآنية وتقليب صفحات الكتب، وأصوات متلاشية لرجال في المجالس، وتنتهي التجربة بأصوات المدافع وصمود القصر.

تاريخيًّا، كان القصر سكنًا للأمير ثنيان بن سعود الذي وُلد في الدرعية في القرن الـ 18 الميلادي، إذ عايش الأمير تأسيس الدولة السعودية وقيامها على يد أخيه الإمام محمد بن سعود عام 1727م، وساند أخاه بالرأي والمشورة خلال تلك المرحلة المفصلية.

ويطل قصر الأمير ثنيان بن سعود على شعيب حبيكر في موقع استراتيجي، ويعرف بطرازه النجدي التقليدي، ويعد من أضخم قصور حي الطريف، إذ تمَّ بناء جزء كبير منه بالحجر، خاصة في الجهة الجنوبية المطلة على الشعيب.

يتألف القصر من طابقين، ويحتوي على فناء داخلي واسع يُوفّر مساحة معيشية مفتوحة، ويمتاز بوجود مدخلين رئيسين ومدخل فرعي يطل على الشعيب، ما يُسهّل الوصول إليه من مختلف الاتجاهات، واستُخدم في بنائه اللبن والطين والحجارة وأخشاب الأثل، ويعتمد نظامه الهيكلي على الجدران الحاملة.

يُذكر أن موسم الدرعية يأتي تعزيزًا لمكانة الدرعية كمهد للدولة السعودية، ويُمثّل منصة دائمة للتفاعل الثقافي.