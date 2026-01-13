بـ«أجل تدري».. راكان يطلق أول ألبوم

أصدرت شركة «روتانا» للصوتيات باكورة أعمال الفنان الشاب راكان آل ساعد تحت عنوان «أجل تدري» من كلمات سين وألحان عبد الله آل سهل وتوزيع زيد نديم، كما غنى في الألبوم أغنية «علم نفسك» وهي من كلمات إبراهيم بن سواد وألحان المحب وتوزيع عدنان عبد الله.

وفي الألبوم جاءت أغنية «شي غريب» من كلمات هواء وألحان أده وتوزيع زيد نديم، فيما كتب «نسينا الحب» إبراهيم بن سواد، ولحنها راكان آل ساعد، ووزعها زيد نديم.

وبدأ راكان العزف على آلة البيانو في الثامنة من عمره، وتمكن من تطوير مهاراته الموسيقية.

وانطلق راكان آل ساعد كأصغر معلم موسيقى بصفته الأكاديمية، حيث درب لأعوام في المعهد التابع لجمعية الثقافة والفنون، ومعهد سرد الثقافي، ومدرب عام 2023 ورئيس لجنة الموسيقى في مسابقة المهارات الثقافية لعام 2024، بالشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم وغيرها.

وسبق لراكان أن شارك في «G20» مقدمًا مقطوعات موسيقية عالمية، ومنتدى «تواريز» ومؤتمر «ليب»، كما فاز بجائزة «ملك العود» 2022، وأفضل «وجه جديد مفضل» ضمن جوائز «جوي أوورد» لعام 2025، بعد أن لفت الأنظار بموهبته.