الركراكي: لن نكرر تجربتي تنزانيا والكاميرون أمام نيجيريا

شدد وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على ضرورة عدم ترك الفرصة للاعبي نيجيريا لالتقاط أنفاسهم، خلال مواجهتهم، الأربعاء، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، عادًا الاستفادة من المباراتين السابقتين أمرًا مهمًا من أجل بلوغ النهائي وكتابة التاريخ.

وقال الركراكي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «لقد مر وقت طويل منذ أن شارك المغرب في نصف نهائي البطولة.. هذا الأول منذ 22 عامًا، والثالث في تاريخنا، 1980 في نيجيريا».

وأضاف: «نحن سعداء جدًا بذلك. لكن نيجيريا تخوض نصف النهائي السابع عشر لها، ما يبرز قوتها وانتظامها. هذا أمر جيد لكرة القدم الإفريقية، ونأمل أن نكون في مستوى الحدث».

وأردف: «لديهم الأسلوب والإمكانات. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بتكرار ما حدث في الشوط الأول أمام تنزانيا عندما عانينا للدخول في أجوائها، أو في آخر 20 دقيقة ضد الكاميرون عندما تراخينا. ستكون مباراة اختبارية كبيرة لنا، ولهم أيضًا، لأنهم لم يواجهوا بعد منافسًا بهذا المستوى».

وتابع: «لا يجب أن نترك لنيجيريا فرصة التقاط الأنفاس والعودة في المباراة، كل ما يهمنا هو الفوز. مباراة الغد من أهم المباريات في تاريخنا منذ نصف نهائي مونديال قطر 2022. في كأس العالم كانت مفاجأة، أما الآن فنحن في مكاننا الطبيعي، والهدف كتابة التاريخ، لأننا لم نلعب ضمن نهائي منذ 22 عامًا».

ولفت المدرب المغربي، قائلًا: «غياب ويلفريد نديدي لن يكون مؤثرًا على نيجيريا لأنها تملك تشكيلة زاخرة بالنجوم ودكة البدلاء، يمكنها تغيير أسلوب اللعب».

وشدد على أن التاريخ «يعترف بالألقاب وليس ببلوغ أدوار معينة، نريد أن نكتب التاريخ، ولذلك يجب أن نصعد منصة التتويج، لقد تطورنا كثيرًا منذ خيبة الإقصاء في النسخة الماضية أمام جنوب إفريقيا.. نحن أمام خطوتين وكلاهما صعب جدًا، المهم هو الفوز ولا يهمنا ما قيل سابقًا ولا ما سيقال مستقبلًا».

وأوضح: «قد يظن البعض أننا ظهرنا بقوة، لكننا كنا نعاني من إصابات ونملك لاعبين بحاجة لاستعادة جاهزيتهم. لقد خاطرنا بشكل محسوب. الأداء أمام الكاميرون طمأن الجماهير. نحن في حالة جيدة بدنيًا وذهنيًا، لكننا سنواجه منتخبًا تجاوز خيبة الإقصاء من كأس العالم. علينا أن نؤكد ذلك غدًا».

وأبرز أن جميع اللاعبين متاحون باستثناء عز الدين اوناحي المصاب في ربلة الساق، مشيرًا إلى أن القائد أشرف حكيمي يستعيد مستواه تدريجيًا وبقوة، وهذا يظهر نوعيته وجودته، ونتعلم كثيرًا من لاعب بهذا المستوى، وسيقود هذا المنتخب، الأربعاء، مدفوعًا بأحلامه وأحلام المنتخب.

وأشار الركراكي إلى أن البطولة الحالية تعد واحدة من أكثر نسخ كأس أمم إفريقيا تنافسية، بفضل مشاركة أفضل اللاعبين في الأعوام الأخيرة، الذين توجوا بالكرة الذهبية الإفريقية.