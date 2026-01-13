الزلفي يزيد معاناة الرائد

تغلَّب فريق الزلفي الأول لكرة القدم على نظيره الرائد 2ـ1، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، على ملعب الأخير في بريدة، ضمن الجولة الـ 16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

تقدَّم الزلفي بالهدف الأول عند الدقيقة 25 من عمر المباراة عبر دييجو ميراندا، وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف إريك أومندي الهدف الثاني للضيوف.

وفي الشوط الثاني، قلص وليد الشنقيطي النتيجة لمصلحة الرائد عند الدقيقة 90+2.

بهذه النتيجة، رفع الزلفي رصيده إلى 14 نقطةً في المركز الـ14، فيما تجمَّد رصيد الرائد عند 23 في المركز التاسع.

ويحلُّ الرائد ضيفًا على أبها، السبت المقبل، فيما يلتقي الزلفي فريق العلا في اليوم ذاته لحساب الجولة الـ 17.